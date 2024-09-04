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Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest Coşkusu Başladı

NG Afyon MotoFest etkinliği, akrobasi gösterileriyle start aldı. Festivale katılım büyük, konserler ise akşam saatlerinde yapılacak.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:33
Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest Coşkusu Başladı

NG Afyon MotoFest Etkinliği Başladı

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen NG Afyon MotoFest, Akrobasi Zafer Kupası ile kapılarını açtı. Etkinlik, Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenleniyor.

Etkinlik Detayları

Festival alanında pek çok kurumun ve sponsorun stantları yer alıyor. Katılımcılar, stantları gezmenin yanı sıra, motosikletli akrobasi sporcularının etkileyici gösterilerini de izliyor.

TMF Başkanı Ogün Baysan'dan Açıklamalar

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Ogün Baysan, festivalin detaylarını gazetecilere aktararak, "Bugün akrobasi şampiyonası ile birlikte stantlarda çeşitli etkinliklerimiz var. Akşam da konserlerimiz olacak. Herkesi bekliyoruz!" dedi.

Baysan, Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Of Türkiye) hazırlıklarının da tamamlandığını ifade ederek, "2-3 gün içinde sporculara ait tırların hepsi burada olacak. Her şey düzenli ilerliyor" şeklinde konuştu.

Uçar Ailesine Minnet

Baysan, 22 yıldır birlikte çalıştığı TMF'nin kurucu başkanı Bekir Yunus Uçar'ın vefatının motosiklet camiasında yarattığı boşluğu da dile getirerek, "Uçar ailesine sonsuz minnettarız. Allah, başkanımıza rahmet eylesin" dedi.

Sanatçılar Sahne Alacak

Festivalin ilk gününde sanatçılar Sena Şener ve Ceylan Ertem konser verecek, motosiklet tutkunları müzik dolu bir akşam geçirecek.

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