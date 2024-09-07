Afyonkarahisar'da NG Afyon MotoFest Coşkusu Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da 2023 NG Afyon MotoFest Hız Kesmiyor

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde düzenlenen NG Afyon MotoFest etkinliği, motosiklet tutkunlarının yanı sıra müzikseverleri de buluşturarak heyecan dolu anlar sunmaya devam ediyor.

İkinci Gündeki Performanslar

Festivalin ikinci gününde sahne alan Nova Norda ve Madrigal grubu, ziyaretçilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı. Ünlü gruplar, sevilen şarkılarının yanı sıra festivale katılan motosiklet tutkunlarına da eğlenceli bir atmosfer sundu.

Madrigal Grubunun Açıklamaları

Madrigal grubunun solisti Anıl Erdem Cevizci, konser öncesinde gazetecilere özel açıklamalarda bulundu. Cevizci, "Bu şehirde sık sık konser veremiyoruz, bu nedenle burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Afyonkarahisarlıları çok seviyoruz" şeklinde konuştu. Grubun az sayıda konserinin de oldukça başarılı geçtiği ifade edildi.

NG Afyon MotoFest, sadece motosiklet gösterileriyle değil, aynı zamanda keyifli müzik performanslarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdi gözler festivalin ilerleyen günlerinde olacak!