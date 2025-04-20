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Ağrı KYK, YURTLİG Voleybol Turnuvası'nın Doğu Anadolu Şampiyonu Oldu

YURTLİG Voleybol Turnuvası'nda Doğu Anadolu şampiyonu Ağrı KYK takımı oldu, 1. Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Yayın Tarihi: 20.04.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 19:02
Ağrı KYK, YURTLİG Voleybol Turnuvası'nın Doğu Anadolu Şampiyonu Oldu

YURTLİG Voleybol Turnuvası'nın Doğu Anadolu şampiyonu Ağrı KYK takımı, Iğdır'da düzenlenen final maçında büyük bir başarı gösterdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen YURTLİG, GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Doğu Anadolu Erkekler Grubu Voleybol Turnuvası’nın final maçı, Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı.

Maçta Vali Ercan Turan, Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Ali Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Niyazi Turgay, ve Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin gibi önemli isimler yer aldı. Takımlar, bu zorlu finalde şampiyonluk için ter döktü.

Finalde Iğdır KYK ile karşılaşan Ağrı KYK, ilk seti 25-22, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti 25-20’lik skorlarla kazanarak bölge şampiyonu olmayı başardı.

Turnuvada 1. olan Ağrı, 2. olan Iğdır, 3. olan Muş ve 4. olan Kars'ın sporcularına madalya ve katılım belgesi takdim edildi. Tüm bölge şampiyonları, Kocaeli'nde düzenlenecek ulusal şampiyonaya katılma hakkı elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında barınan...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla "YURTLİG" adı altında düzenlenen turnuvanın Doğu Anadolu Erkekler Grubu Voleybol Turnuvası final maçı, Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonunda oynandı. Finalde Iğdır KYK ile karşılan Ağrı KYK ekibi, ilk seti 25-22, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20 kazanıp bölge şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında barınan...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından GSB yurtlarında barınan öğrencilerin katılımıyla "YURTLİG" adı altında düzenlenen turnuvanın Doğu Anadolu Erkekler Grubu Voleybol Turnuvası final maçı, Iğdır Kazım Karabekir Spor Salonunda oynandı. Finalde Iğdır KYK ile karşılan Ağrı KYK ekibi, ilk seti 25-22, ikinci seti 26-24 ve üçüncü seti de 25-20 kazanıp bölge şampiyonu oldu.

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