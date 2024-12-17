Ahlatcı Çorum FK, Anagold 24Erzincanspor Maçına Hazırlanıyor

Ahlatcı Çorum FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 19 Aralık Perşembe günü Anagold 24Erzincanspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp, tesislerinde gerçekleştirilen idmanda, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde A takım futbolcularının yanı sıra altyapıdan bazı oyuncular da yer aldı.

Taktik Hazırlıklar Tamamlandı

Özbalta, antrenmanda kupa maçında oynatmayı planladığı oyuncularla Anagold 24Erzincanspor maçı için taktik hazırlıklarını tamamladı. Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanın ardından maç için Erzincan'a hareket edecek.