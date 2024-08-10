Ahlatcı Çorum FK, Atila Turan ile Anlaştı

Ahlatcı Çorum FK'dan Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig'in mücadeleci takımlarından Ahlatcı Çorum FK, kadrosuna önemli bir oyuncu ekledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atila Turan ile bir yıllık sözleşme imzalandı.

Atila Turan Kimdir?

32 yaşındaki Atila Turan, daha önce Kocaelispor forması giymiş bir sol bek oyuncusu. Yeni sezon için Ahlatcı Çorum FK'nın savunmasında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Transferin Detayları

Kulübün resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Ahlatcı Çorum FK, deneyimli futbolcu ile ilgileniyordu ve transfer işlemlerini tamamladı. Taraftarlar, Turan'ın takıma katılmasından memnun.