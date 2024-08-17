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Ahlatcı Çorum FK, Başarı Hedefli Mücadele Edecek

Ahlatcı Çorum FK, yeni sezonda başarının sırrını iyi oyun ve yüksek mücadelede bulmaya kararlı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 12:00
Ahlatcı Çorum FK, Başarı Hedefli Mücadele Edecek

Ahlatcı Çorum FK, Futbolda Başarı İçin Yükselişe Geçiyor

KEMAL CEYLAN - Trendyol 1. Lig'de yer alan Ahlatcı Çorum FK, bu sezon başarılı olmayı amaçlayan bir takım oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Serkan Özbalta'nın liderliğinde, iyi futbol ve yüksek mücadele gücü vurgusuyla yol almak isteyen kırmızı-siyahlı ekip, 2023-2024 sezonuna farklı bir strateji ile girmek istiyor.

Yeni Sezona Hazırlık

Çorum FK, tarihinin ilk kez yer aldığı 1. Lig'de geçirdiği zorlu sezonu, play-off yarı finalinde Bodrumspor'a elenerek tamamladı. 30 Haziran'da yeni sezona hazırlıklarına başlayan takım, kulüp tesislerinde ve Bolu'da gerçekleştirdiği 3 kamp ile güçlenmeyi hedefliyor. Ancak sezonun ilk maçında Ümraniyespor'a karşı 3-0'lık bir yenilgi aldı.

Yaşanan kart cezaları ve sakatlıklar nedeniyle kadro yapılanmasını tamamlama sürecinde olan Ahlatcı Çorum FK, mali yapıyı bozmadan ideal kadroya ulaşmak için çaba sarf ediyor.

Teknik Direktör Özbalta'nın Açıklamaları

Teknik direktör Serkan Özbalta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mali koşullar çerçevesinde 1. Lig'de 7-8 ciddi rakip olduğunu belirtti. Süper Lig'den düşen takımlar ve geçen sezonki performansını sürdüren ekiplerin ligde yer almasının zorluk yaratabileceğini ifade etti. Özbalta, "Geçen sene Çorum Futbol Kulübü'nü kimse öngöremiyordu. Biz, iyi bir sinerji ve çalışma ile burada var olacağımıza inanıyoruz," dedi.

Özbalta, kulübün başarılı olması için sağlam mali zeminlerin oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. "Adım adım gitmek durumundayız. Kulübün ödemelerini sağlıklı yapabileceği ortamların oluşması gerekiyor. Hayal satmaktansa gerçekçi hedeflerle ilerlemeliyiz," diyerek hedeflerini belirtti.

Sonuç Olarak

Ahlatcı Çorum FK, sezon sonunda her maçta mücadele eden ve başarılı olan bir ekip olmayı vadediyor. İskelet kadro ile inşa edilecek yeni transferlerin de katkılarıyla hedeflerine ulaşmayı umuyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, bu yıl iyi futbol oynayan, mücadele gücü yüksek bir takımla başarıya ulaşmayı hedefliyor. Teknik direktör Serkan Özbalya (fotoğrafta), sezon hazırlıklarıyla ilgili açıklama yaptı.

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