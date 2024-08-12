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Ahlatcı Çorum FK, Göğsünde 'Mehmetçik Vakfı' İle Sahalara Dönüyor

Ahlatcı Çorum FK, Mehmetçik Vakfı yazılı formayla ilk maçına çıkacak. Forma göğsünde bu yazı yer alacak.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 14:06
Ahlatcı Çorum FK, Göğsünde 'Mehmetçik Vakfı' İle Sahalara Dönüyor

Ahlatcı Çorum FK'dan Önemli Bir Adım

Trendyol 1. Lig temsilcisi Ahlatcı Çorum FK, bu sezon sahalara çıkarken göğsünde 'Mehmetçik Vakfı' yazılı formayla mücadele edecek.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, Çorum FK'nin ligdeki ilk karşılaşmasını Central Hospital Ümraniyespor karşısında oynayacağını açıkladı. Maçın düğümü, takımın beyaz forması üzerinde 'Mehmetçik Vakfı' logosu ile çözülecek.

Önemli Duyuru

Paylaşımda, "Hiçbir bedel alınmadan, gerekli izinler alınmış olup, göğüs sponsorluğu anlaşması yapılana kadar, forma göğsümüzde Mehmetçik Vakfı'nı gururla taşıyacağız." ifadelerine yer verildi. Bu durum, takımın sosyal sorumluluk projelerine olan desteğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin maçlara, "Mehmetçik Vakfı" yazılı formayla...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin maçlara, "Mehmetçik Vakfı" yazılı formayla çıkacağı duyuruldu.

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