Ahlatcı Çorum FK İsim Sponsoru Oldu

Ahlatcı Çorum FK ve Ahlatcı Holding Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Ahlatcı Çorum FK, Ahlatcı Holding ile önemli bir isim sponsorluğu anlaşması gerçekleştirdi. Anlaşmanın imza töreni Çorum Şehir Stadı'nda gerçekleşti.

Törende Protokol İmzalandı

Törende, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın, sözleşmeyi karşılıklı olarak imzaladı. Ahmet Ahlatcı, burada bulunanlara hitaben, kulübe yıllardır destek verdiklerini belirtti.

Süper Lig Hedefi

Ahmet Ahlatcı, Çorum FK’nin Süper Lig'e çıkmasının ve Avrupa kupalarında mücadele etmesinin önemine vurgu yaparak, şunları ifade etti: “Çorum'un gururu olan bu kulüp, Süper Lig'de yer almayı hak ediyor.”

Bağlılık ve Güven

Ahlatcı, sponsorluğun anlamına da değinerek, “Bu anlaşma memleketimize olan bağlılığımızı ve geleceğe dair umutlarımızı yansıtıyor.” dedi. Ayrıca, kulübün başarısı için gereken potansiyele sahip olduğuna inandığını belirtti.

Mali Durum

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, yeni sezon için belirledikleri bütçe hakkında bilgi verdi. Yalçın, “Bütçemiz yaklaşık olarak 300 milyon lira olacak.” diyerek, yaptıkları sponsorluk anlaşmaları hakkında da detaylar paylaştı.

Prim Ödemeleri

Ayrıca, Yalçın, Süper Lig'e çıkılması halinde futbolculara ikişer milyon lira prim ödenmesi teklifinde bulundu; “Üst lige çıkış durumunda 2,5’ar milyon lira prim ödemesi yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Formanın Hediye Edilmesi

Törenin sonunda, Yalçın, Ahlatcı'ya isminin yazılı olduğu 19 numaralı Çorum FK forması hediye etti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ahlatcı Holding ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Sponsorluk anlaşması Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı (solda) ile Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın (sağda) tarafından imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ahlatcı Holding ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Sponsorluk anlaşması Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı (solda) ile Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın (sağda) tarafından imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, Ahlatcı Holding ile isim sponsorluğu anlaşması yaptı. Sponsorluk anlaşması Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı (solda) ile Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın (sağda) tarafından imzalandı.