Ahlatcı Çorum FK, Keçiörengücü'nü Deplasmanda Geçti

Ahlatcı Çorum FK Galibiyeti

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan mücadele, Ahlatcı Çorum FK'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Ahlatcı Çorum FK, ligde üst üste ikinci galibiyetini elde ederek puanını 16'ya yükseltirken, Ankara Keçiörengücü 14 puanda kaldı. Mücadelenin Öne Çıkanları

Ahlatcı Çorum FK'nın elde ettiği bu galibiyet, takımın form durumu açısından önemli bir gösterge oldu. Ligdeki mücadele devam ederken, her iki takım için de hedefler net bir şekilde görülüyor.