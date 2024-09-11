Ahlatcı Çorum FK ve DenizBank'dan Taraftar Kart İşbirliği

Ahlatcı Çorum FK'dan Önemli Bir Adım

Trendyol 1. Lig temsilcisi Ahlatcı Çorum FK, DenizBank ile taraftar kartı sözleşmesi imzaladı. Kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın, Çorum Şehir Stadı'nda düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara Kredi Kartı Çağrısı

Başkan Yalçın, taraftarları DenizBank'tan kredi kartı almaya davet ederek, "Bu kartların bir kısmı kulübümüze gelir olarak yansıyacak. İnsanlar, diğer bankalardaki kartlarını DenizBank'a çevirerek Çorum FK'ya katkıda bulunacaklar. Böylece taraftarlarımız ekstra bir ödeme yapmadan kulübe destek olabilecekler," şeklinde konuştu. Hedef: 10.000 Kredi Kartı

Yalçın, ilk etapta 5 bin kredi kartı dağıtma hedeflerinin olduğunu, iki ay içinde bu sayıyı 10 bine ulaştırmayı planladıklarını ifade etti.

DenizBank'tan Destek Açıklaması

DenizBank Karadeniz Bölge Müdürü Barış Demirağ, Çorum FK'nın adının daha geniş kitlelere ulaşması ve spora daha fazla destek sağlamak amacıyla bu anlaşmaya imza attıklarını kaydetti. Demirağ, "Amacımız ilk olarak 5 bin karta ulaşmak; sonrasında bu sayıyı 10 bin ve 20 bine taşımak," dedi.

Her alışverişten kulübe belli oranda bir katkı sağlanacağını belirten Demirağ, bu işbirliğinin hem kulüp hem de taraftarlar için faydalı olacağını dile getirdi.

Törende Yapılan Hediyeleşme

Törende Oğuzhan Yalçın, Demirağ ile birlikte DenizBank Ödeme Sistemleri Kredi Kartı Satış ve Performans Yönetimi Bölüm Müdürü Halit Mert Bayraktaroğlu ve Çorum Gazi Caddesi Şube Müdürü Recep Hilmi Kahraman'a Çorum FK forması takdim etti. Törene ayrıca Çorum FK Asbaşkanı Yusuf Kanıcı da katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, DenizBank ile taraftar kart anlaşması yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, DenizBank ile taraftar kart anlaşması yaptı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK, DenizBank ile taraftar kart anlaşması yaptı.