Ahmed Kutucu'dan Milli Takım Açıklamaları

Ahmed Kutucu'dan Zorlu Karadağ ve İzlanda Maçları Öncesi Değerlendirme

A Milli Futbol Takımı'nın yetenekli hücum oyuncularından Ahmed Kutucu, 11 Ekim'de Samsun’da oynanacak Karadağ maçı ve 14 Ekim'de deplasmanda karşılaşacakları İzlanda maçı öncesi grup hedeflerini açıkladı.

Grup Liderliği Hedefi

Basın mensuplarıyla TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelen Ahmed, "Grubumuzda lider olarak ilerlemek istiyoruz. Zorlu maçlar bizi bekliyor. Özellikle İzlanda ile şimdiye dek hiç galibiyetimiz yok. Bu sefer orada ilk galibiyetimizi almayı umuyoruz," şeklinde konuştu.

Kamp Duygusu ve Teşekkür

"Dört yıl aradan sonra buraya dönmek çok özel bir his. Bunun için Montella hocamıza ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Umarım bu kamp sürecinde iki galibiyetle ayrılırız," diyen Kutucu, her maçın zorluk taşıdığını yineledi.

Eyüpspor Deneyimi ve Arda Hoca ile İşbirliği

Ahmed, Eyüpspor'daki performansını ise şöyle değerlendirdi: "Geçen sezon şampiyonluk yaşadık. Arda hoca bize büyük katkılarda bulunuyor ve gelişimimi destekliyor. Takım olarak daha iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Milli takıma seçilmek hepimiz için mutluluk kaynağı oldu. Hocalarımız benim için mutlu ve güven verici. Kendisinin önemli bir kariyeri var ve her geçen gün gelişmeye devam ediyor," ifadelerini kullandı.

Milli Takımın Forvet Hattı

Kutucu, milli takımın forvet hattının çok güçlü olduğunu ve bu yapıya katkı sunmaya hevesli olduğunu sözlerine ekledi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Ahmed Kutucu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Ahmed Kutucu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Ahmed Kutucu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nın hücum oyuncularından Ahmed Kutucu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.