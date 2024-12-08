Ahmet Atıç'tan Hakem Tepkisi: Sabır Taşımız Dolu

Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri'nden Sert Açıklamalar

Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-0 yenildikleri maçın ardından hakemlerin kararlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hakem Hataları Sabırları Zorluyor

Maç sonrası basın mensuplarına bir değerlendirme yapan Atıç, "Maalesef üzücü bir maç sonucu oldu. Biz takım olarak bir şeylerin değerlendirmesini yapabiliriz. Hakemin maçın önüne geçmesine tahammül edemiyoruz. Hatayspor olarak zaten dezavantajlı bir takımız. Her hafta deplasmanda maç oynayan, vatandaşımızın yüzünü güldürmeye çalışan bir mücadele içerisindeyiz," dedi.

Açıklamalarında Tahammül Sınırına Dikkat Çekti

Atıç, "Her maç hakem hatalarıyla sabrımız zorlanıyor. Artık bu saatten sonra sabrımızın son demine geldiğimizi söylüyorum," şeklinde konuştu.

Hakemlerin Dikkatliği Üzerine

Hatay'ın yaşadığı sıkıntılara da değinen Atıç, "Hatay olarak çok acılar çektik. Deprem yaşadık. Allah'tan gelene razıyız ama kuldan gelen depremleri kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Eyüpspor'la oynadığımız maçta attığımız gol sonrası VAR'a giden hakem, bugün ikinci gol sonrası VAR'a gitmiyor. Ne zaman VAR'a gidiliyor, ne zaman gidilmiyor biz de anlamadık," sözlerini kullandı. Ayrıca, maçta 9 sarı kart verilmesi üzerine, "Geçen hafta bu açıklamayı yapacaktık ama artık buna tahammülümüz kalmadı," diyerek hakemlerin Hatayspor ile ilgili kararlar alırken daha dikkatli olmalarını istedi.

Atıç, son olarak, "Hakemler artık sadece maça baksınlar. Hatayspor ile ilgili karar verirken biraz daha dikkatli olmalarını istiyorum," dedi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı. Hatayspor Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ahmet Atıç, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.