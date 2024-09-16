Ahmet Çakar'dan Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Hakemi Ali Şansalan'a Bombalar

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşması, 1-1'lik skorla sona erdi. Maç, hem Trabzonspor hem de Beşiktaş taraftarları için büyük bir heyecanla geçti. Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, maçın ardından hakem Ali Şansalan’ın performansını değerlendirdi. Çakar, Şansalan’ın kırmızı kart kararında haklı olduğunu belirtirken, bazı küçük hataları da dile getirdi. İşte maçın ayrıntıları ve Ahmet Çakar'ın yorumları.



MAÇIN KIRILMA NOKTASI: VISCA’NIN KIRMIZI KARTI

Trabzonspor ve Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın en dikkat çekici anı, Trabzonspor'un oyuncusu Edin Visca'nın gördüğü kırmızı kart oldu. İlk yarıda gerçekleşen bu olay, maçın seyrini tamamen değiştirdi. Visca'nın atılmasıyla birlikte Trabzonspor, sahada bir kişi eksik olmasına rağmen oyunun kontrolünü elinde tuttu ve Beşiktaş’a fazla pozisyon vermedi.

Visca’nın atılmasının ardından Trabzonspor öne geçti ve etkili bir savunma sergileyerek Beşiktaş’ın gol fırsatlarını değerlendirmesine engel oldu. Ancak, Beşiktaş’ın karşılık vermesi uzun sürmedi. Svensson’un yaratıcılığı ve Gedson Fernandes’in muazzam golü sayesinde Beşiktaş eşitliği sağladı.

BEŞİKTAŞ’IN İKİNCİ YARIDA YÜKSELEN PERFORMANSI

İkinci yarıda Beşiktaş, oyunun kontrolünü tamamen ele geçirdi. Sağ ve sol kanatlardan etkili ataklar geliştiren Beşiktaş, bu süreçte Immobile’yi istedikleri toplarla buluşturmayı başaramadı. Beşiktaş’ın hücumdaki başarısızlığı, maçın sonucunu etkileyen önemli faktörlerden biri oldu.

Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır, maçın belki de en iyi oyuncusuydu. Uğurcan, Beşiktaş’ın net pozisyonlarından en az iki tanesini kurtararak takımını sırtladı. Maç boyunca yaptığı başarılı kurtarışlarla, Trabzonspor’un 1 puanı almasını sağladı.

AHMET ÇAKAR’DAN HAKEM ALİ ŞANSALAN’A YORUMLAR

Maçın hakemi Ali Şansalan, karşılaşmanın sonunda Ahmet Çakar tarafından değerlendirildi. Çakar, Visca’nın kırmızı kartında VAR yardımıyla verilen kararın doğru olduğunu belirtti. Ancak, hakemin genel yönetimi hakkında bazı küçük eleştirilerde bulundu. Çakar, "Hakem Ali Şansalan, Visca’nın kırmızı kartında haklıydı. VAR yardımıyla bu kararı verdi ve bu karar doğruydu. Ancak genel olarak hakem yönetimi başarılıydı. Sadece 1-2 ufak hata yaptı" şeklinde konuştu.

Çakar’ın bu yorumları, maçın hakem performansı hakkında farklı bakış açıları sundu. Özellikle hakemin kararlarının doğruluğu ve genel yönetimi, futbol severler ve spor yorumcuları arasında tartışmalara neden oldu.

MAÇIN SONUCU VE TAKIMLARIN DURUMU

Sonuç olarak, Trabzonspor 77 dakika eksik oynadığı maçta 1 puanla sahadan ayrıldı. Bu sonuç, Trabzonspor için bir anlamda moral kaynağı oldu. Beşiktaş ise, rakibi karşısında galibiyeti yakalayamadığı için hayal kırıklığı yaşadı. Maç boyunca ortaya koydukları performans, Beşiktaş taraftarlarının beklentilerini karşılamadı.

Trabzonspor ve Beşiktaş arasındaki bu zorlu maç, her iki takım için de önemli dersler içeriyor. Beşiktaş’ın ikinci yarıdaki üstün performansı, Trabzonspor’un ise eksik kadroya rağmen sergilediği direnç, futbolseverler tarafından takdirle karşılandı.

Trabzonspor ve Beşiktaş, bu maçın ardından ligdeki konumlarını korumaya çalışacaklar. Her iki takım da, gelecek maçlarda performanslarını artırarak hedeflerine ulaşmak için mücadele edecekler. Bu maç, her iki takımın da ne denli rekabetçi olduğunu ve zorlu bir mücadeleye hazır olduklarını bir kez daha gösterdi.