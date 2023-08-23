Ahmet Çakar, Galatasaray yönetimine ateş püskürdü

Galatasaray'ın transfer faaliyetlerine yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, Yunus Akgün'ün Leicester City ile anlaştığı bilgisi ortaya çıktı. Bu gelişme sonrasında eski hakem Ahmet Çakar, Galatasaray yönetimine karşı sert bir tavır alarak "Biz aptal değiliz" şeklinde ilginç bir mesaj gönderdi. İşte detaylar...





YUNUS AKGÜN'ÜN LEİCESTER CİTY İLE ANLAŞTIĞI BİLGİSİ SIZDI

İngiltere'nin Championship liginde yer alan takımlardan biri olan Leicester City ile Yunus Akgün arasında 5 yıllık bir anlaşma sağlandığı biliniyor. Galatasaray ile Leicester City, Yunus Akgün'ün kiralık transferi konusunda zorunlu satın alma opsiyonuyla anlaşmış durumda.





Yunus Akgün'ün zorunlu satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olduğu belirtiliyor. Bu rakam, genç oyuncunun gelecekteki bonservis bedelini belirlemek için öne çıkıyor. Ancak bu anlaşma sosyal medyada yayıldıktan sonra eski hakem Ahmet Çakar'dan olay yaratan bir açıklama geldi.

Ahmet Çakar, hem Morutan hem de Yunus Akgün transferleri hakkında konuşarak, "Yunus Akgün'ün bonservisi gerçekten 10 milyon euro eder mi? Ankaragücü, Morutan'a 3 milyon euro bonservis bedeli ödüyor. Ve bize, bu rakamlara inanmamızı bekliyorlar. Fakat biz aptal değiliz." şeklinde ifadelerle eleştirilerini dile getirdi.

Ahmet Çakar'ın bu açıklamasıyla birlikte, genç yetenek Yunus Akgün'ün bonservis bedelinin yüksekliği ve bu tür transfer işlemlerine dair kamuoyunda tartışmalar başladı. Leicester City ile yapılan bu anlaşma, futbol dünyasındaki transfer mantığı ve kulüplerin finansal stratejileri üzerine düşündürücü bir perspektif sunuyor. Bu tür transferlerin ve bonservis bedellerinin gerçek değeri, futbolseverlerin ve uzmanların ilgisini çeken bir konu olarak ön plana çıkıyor.