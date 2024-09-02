Ahmet Kaplan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi

Ahmet Kaplan Tarihe Geçti

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda, tekerlekli sandalye tenisinde quad kategorisinde mücadele eden milli sporcu Ahmet Kaplan, yarı finale adını yazdırmayı başardı.

Çeyrek Final Mücadelesi

Roland Garros sahasında gerçekleşen çeyrek final karşılaşmasında Ahmet Kaplan, 4 numaralı seribaşı olan İngiliz rakibi Andy Lapthorne ile karşı karşıya geldi. İlk seti 6-4’lük skorla kazanarak maça hızlı bir başlangıç yaptı.

İkinci seti 6-3 kaybeden sporcu, durumu eşitlikte 1-1’e getirildi. Ancak final setinde güçlü bir performans sergileyen Kaplan, rakibini 6-3 yenerek olağanüstü bir zafer elde etti.

Yarı Final Mücadelesi

Ahmet Kaplan, yarı finalde 2 numaralı seribaşı ve Paralimpik şampiyonu unvanına sahip olan Niels Vink ile karşılaşacak. Bu maç, sporcumuz için önemli bir fırsat olacak.