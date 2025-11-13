Ahmet Mete Boylu, Riyad’da İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altınla Rekor Kırdı

Denizlili milli yüzücü Ahmet Mete Boylu, Riyad'daki 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 altın, 1 bronz ile İslam Oyunları rekoru kırdı (1:48.65).

Yayın Tarihi: 13.11.2025 14:11
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 14:11
Ahmet Mete Boylu, Riyad’da İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altınla Rekor Kırdı

Ahmet Mete Boylu, Riyad'da İslam Oyunları'nda tarihe geçti

Denizlili yüzücü toplam 5 madalya ve yeni rekorla döndü

Riyad'ta 08-12 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu, katıldığı 6 yarışta 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.

200 metre serbest yarışında elde ettiği birincilikle birlikte Boylu, 1:48.65 derecesiyle İslam Oyunları rekoruna imza attı. Başarılı sporcu, takım yarışlarında da büyük katkı sağlayarak 4x100 metre serbest bayrak, 4x200 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest mix bayrak yarışlarında altın madalya kazandı.

Ferdi yarışlarda Boylu, 400 metre serbestte bronz madalya elde ederken, 100 metre serbesti dördüncü olarak tamamladı. Toplamda 5 madalyayla ülkesini ve memleketi Denizli'yi gururlandırdı.

Genç sporcu, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası arenada da dikkat çeken sonuçlar aldı. Güney Kıbrıs'ta yapılan Multi Nations Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın, Slovakya'daki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Boylu, İstanbul'daki Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda da altın madalya elde etmişti. Riyad'daki başarı, Boylu'nun formunun zirvede olduğunun en somut göstergesi olarak kaydedildi.

İslami Dayanışma Oyunları'ndaki performansının ardından Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, genç sporcu ve antrenörü Musa Özcan'ı kutladı. Erdoğan, hem Türkiye hem de Denizli adına elde edilen başarıdan duydukları gururu dile getirerek Boylu'ya başarılarının devamını diledi.

RİYAD’TA 08-12 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NDA DENİZLİLİ...

RİYAD’TA 08-12 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NDA DENİZLİLİ MİLLİ YÜZÜCÜ AHMET METE BOYLU, KATILDIĞI 6 YARIŞTA 4 ALTIN, 1 BRONZ MADALYA KAZANARAK İSLAM OYUNLARI REKORUNA DA İMZA ATTI.

RİYAD’TA 08-12 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NDA DENİZLİLİ...

İLGİLİ HABERLER

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ahmet Mete Boylu, Riyad’da İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altınla Rekor Kırdı
2
Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Takımı'na Sponsorluk Anlaşmaları
3
Trendyol 1. Lig 31. Haftası Başlıyor
4
Beşiktaş, EHF Erkekler Avrupa Kupası'nda Son 16'ya Yükseldi
5
Beşiktaş'ın Lig Tarihindeki Rekorları
6
Türkiye, Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası’nda Takım Şampiyonu — 4 Altın, 10 Madalya
7
Nesine 2. Lig 6. Hafta: Kırmızı ve Beyaz Grup Sonuçları

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de