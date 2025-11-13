Ahmet Mete Boylu, Riyad’da İslami Dayanışma Oyunları'nda 4 Altınla Rekor Kırdı

Ahmet Mete Boylu, Riyad'da İslam Oyunları'nda tarihe geçti

Denizlili yüzücü toplam 5 madalya ve yeni rekorla döndü

Riyad'ta 08-12 Kasım 2025 tarihlerinde düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Denizlili Milli Yüzücü Ahmet Mete Boylu, katıldığı 6 yarışta 4 altın ve 1 bronz madalya kazanarak organizasyona damga vurdu.

200 metre serbest yarışında elde ettiği birincilikle birlikte Boylu, 1:48.65 derecesiyle İslam Oyunları rekoruna imza attı. Başarılı sporcu, takım yarışlarında da büyük katkı sağlayarak 4x100 metre serbest bayrak, 4x200 metre serbest bayrak ve 4x100 metre serbest mix bayrak yarışlarında altın madalya kazandı.

Ferdi yarışlarda Boylu, 400 metre serbestte bronz madalya elde ederken, 100 metre serbesti dördüncü olarak tamamladı. Toplamda 5 madalyayla ülkesini ve memleketi Denizli'yi gururlandırdı.

Genç sporcu, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası arenada da dikkat çeken sonuçlar aldı. Güney Kıbrıs'ta yapılan Multi Nations Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda altın, Slovakya'daki Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Boylu, İstanbul'daki Uzun Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda da altın madalya elde etmişti. Riyad'daki başarı, Boylu'nun formunun zirvede olduğunun en somut göstergesi olarak kaydedildi.

İslami Dayanışma Oyunları'ndaki performansının ardından Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, genç sporcu ve antrenörü Musa Özcan'ı kutladı. Erdoğan, hem Türkiye hem de Denizli adına elde edilen başarıdan duydukları gururu dile getirerek Boylu'ya başarılarının devamını diledi.

