Ahmet Nur Çebi başkanlık için kararını açıkladı

Ahmet Nur Çebi Beşiktaş başkanlığı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Taraftar heyecanla bu haberleri bekliyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ BAŞKANLIĞI İLE İLGİL ÖNEMLİ GELİŞMELER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Mevcut başkan konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Bugün yaşadığımız sıkıntılı bir durum var. Futboldan kaynaklanan ve benim de çok üzüntü ve acısını çektiğim süreç gerçekten yıpratıcı oldu.





Bu saatten sonra camianın dinginliğe, huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bu sebeple aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni kan değişimine ve yeni enerjiye ihtiyacı var. Aynı zamanda değişimin hayırlı olacağını düşünüyorum. Burası bizim, her zaman da bizim olacak. Biz eğer Beşiktaş söz konusuysa kendimizi yakmayı da bilmeliyiz.'