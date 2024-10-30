Ahmet Yılmaz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Ahmet Yılmaz'dan Tarihi Başarı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 82 kiloda yarışan milli sporcu Ahmet Yılmaz, bronz madalya elde etti.
Üçüncülük Müsabakasında Zafer
Türkiye Güreş Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, Ahmet Yılmaz, üçüncülük mücadelesinde Azerbaycanlı rakibi Gurban Gurbanov'u 8-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuç, Yılmaz'ın uluslararası arenada elde ettiği önemli bir başarı olarak kaydedildi.
Şampiyonanın Son Günü
Bu prestijli şampiyona, yarın sona erecek.