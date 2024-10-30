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Ahmet Yılmaz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli güreşçi Ahmet Yılmaz, Arnavutluk'ta düzenlenen şampiyonada dünya üçüncüsü oldu.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 09:48
Ahmet Yılmaz, Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Ahmet Yılmaz'dan Tarihi Başarı

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen Olimpik Olmayan Sıkletler Dünya Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 82 kiloda yarışan milli sporcu Ahmet Yılmaz, bronz madalya elde etti.

Üçüncülük Müsabakasında Zafer

Türkiye Güreş Federasyonu'ndan gelen bilgilere göre, Ahmet Yılmaz, üçüncülük mücadelesinde Azerbaycanlı rakibi Gurban Gurbanov'u 8-1'lik skorla mağlup etti. Bu sonuç, Yılmaz'ın uluslararası arenada elde ettiği önemli bir başarı olarak kaydedildi.

Şampiyonanın Son Günü

Bu prestijli şampiyona, yarın sona erecek.

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