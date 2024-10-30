Ahmetçe Şehir Koleji BKT Avrupa Kupası'nda zaferle ayrıldı

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Ahmetçe Şehir Koleji - Trefl Sopot Maç Özeti

Ahmetçe Şehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. hafta karşılaşmasında, Polonya'nın Trefl Sopot takımı ile karşı karşıya geldi. Maç, Ahmetçe'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Karşılaşmayı 79-67'lik skorla kazanan Ahmetçe Şehir Koleji, grup etabındaki 5. galibiyetini elde etti. Diğer taraftan, Trefl Sopot ekibi, bu maçla birlikte turnuvadaki 6. mağlubiyetini yaşamış oldu. Sonuç: Ahmetçe Şehir Koleji: 79 - Trefl Sopot: 67