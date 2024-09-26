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Ajax, Beşiktaş'ı 4-0 Geçti

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a konuk oldu ve maçtan 4-0 mağlup ayrıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 23:58
Ajax, Beşiktaş'ı 4-0 Geçti

Futbol: UEFA Avrupa Ligi Maçı

Hollanda temsilcisi Ajax, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Türkiye'nin Beşiktaş takımını evinde 4-0'lık skorla mağlup etti.

Maç Gelişimi

İlk yarıda etkili bir performans sergileyen Ajax, 51. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ani bir atakta Fitz-Jim'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girmeden topunu Godts ile buluşturdu. Godts'un düzgün vuruşuyla top, ağlara gitti ve durum 2-0 oldu.

Maçın 55. dakikasında Ajax, üçüncü golü buldu. Brobbey'in kısa pasıyla topla buluşan Taylor, ceza yayı içerisinden yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Skor: 3-0.

73. dakikada Ajax, dördüncü golü atarak durumu 4-0'a getirdi. Sağ kanatta oldukça etkili olan Rasmussen, Masuaku'dan sıyrılıp topu içeri çevirdi. Mert Günok'dan seken top, altıpasın gerisinde Godts'un önünde kaldı. Godts, bu fırsatı değerlendirdi ve topu ağlara yolladı.

Sonuç olarak, Ajax karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptı.

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