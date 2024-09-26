Ajax, Beşiktaş'ı UEFA Avrupa Ligi'nde 1-0 Geçti

UEFA Avrupa Ligi: Ajax ile Beşiktaş Karşılaşması

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Hollanda'nın köklü takımlarından Ajax ile karşı karşıya geldi. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan siyah-beyazlılar, zorlu bir mücadele örneği sergiledi.

Maçın Önemli Anları

Maçın 16. dakikasında, Ajax gole çok yaklaştı. Fitz-Jim'in muhteşem pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Godts, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya gelmesine rağmen gole izin veremedi. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top, Fitz-Jim’in ceza sahası içinden vuruşuyla direğe çarparak dışarı çıktı.

31. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol kanattan ceza alanına hızlı bir giriş yapan Taylor, topu içeri çevirdi. O sırada hiçbir oyuncunun müdahale edemediği top, karambol yaratırken Fitz-Jim, teknik becerisiyle önüne düşen topu yakın mesafeden ağlara göndermeyi başardı: 1-0.

Ajax, ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayarak avantaj sağladı. İkinci yarıda Beşiktaş’ın nasıl bir performans göstereceği merakla bekleniyor.