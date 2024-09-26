Ajax-Beşiktaş Maçının Öne Çıkan Notları

Ajax-Beşiktaş Maçında Kadro Değişiklikleri

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşan Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde kadroda yaptığı değişikliklerle dikkat çekti. Son oynanan Süper Lig maçının 11'ine göre 2 futbolcu değiştirilerek sahaya çıkıldı.

İlk 11'deki Değişiklikler

Maç için belirlenen ilk 11, Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu şeklinde sıralandı. Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Ernest Muçi, Emirhan Topçu, Cher Ndour ve Can Keleş yer aldı.

Mustafa Erhan Hekimoğlu'na Sürpriz Şans

17 yaşındaki genç yetenek Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak büyük bir sürprize imza attı. Bu sezon tüm maçlarda forvet pozisyonunda görev verilen Ciro Immobile, ilk kez yedek kaldı. Hekimoğlu, siyah-beyazlı formayla çıktığı bu önemli karşılaşmada, bu sezonda 6 maça çıkıp 1 gol kaydetti.

Orta Saha ve Kanat Değişiklikleri

Van Bronckhorst, orta sahada da değişikliğe giderek Al Musrati ile Onana'yı birlikte oynatmayı tercih etti. Gedson Fernandes, forvet arkasında görev alırken, sol kanatta Joao Mario yerine Rafa Silva sahadaydı.

Yedekler Arasında Tanıdık İsimler

Ajax'ın teknik direktörü Francesco Farioli, ilk 11'de Ahmetcan Kaplan ve Wout Weghorst gibi tanınmış isimlere yer vermedi. Ahmetcan Kaplan, 2022-2023 sezonunda Hollanda ekibine transfer olmuşken, Weghorst, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ta mücadele etmişti.

Taraftar Desteği

Müsabakayı yaklaşık 2 bin 500 Beşiktaş taraftarı izledi. Johan Cruijff Arena'da kendileri için ayrılan bölümde yerlerini alan bu taraftarlar, maç öncesi futbolculara olan desteğini göstermek için tribünlere çağırdı.