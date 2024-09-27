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Ajax'ın Beşiktaş Zaferi Üzerine Francesco Farioli'den Açıklamalar

Ajax Teknik Direktörü Farioli, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 01:10
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 01:10
Ajax'ın Beşiktaş Zaferi Üzerine Francesco Farioli'den Açıklamalar

Ajax, Beşiktaş'ı Farklı Geçti

UEFA Avrupa Ligi'nin açılış haftasında Ajax, Beşiktaş'ı 4-0'lık skorla mağlup etti.

Farioli: "İyi Bir Sonuç Aldık"

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, "İyi bir sonuç aldık. Farklı galip gelmemize şaşırdım." ifadelerini kullandı.

İlk 25 Dakika Muzik Gibi

Farioli, karşılaşmaya istekli başladıklarını belirterek, "İlk 25 dakika muhteşemdi. Saldırgan bir oyun sergiledik ve pozisyonlarımız kaliteliydi. Tüm oyuncularımız birlikte oynadı. Ayrıca, gol yememiş olmak da çok önemliydi," dedi.

Beşiktaş ve Türk Futboluna Saygı

Beşiktaş'ın sahaya sürdüğü ilk 11 hakkında da yorumda bulunan Farioli, "Sürpriz değildi, hoca olarak bazı zor kararlar almak gerekebiliyor. Beşiktaş'a saygım sonsuz; Türk futbolunu hala takip ediyorum. Türkiye'de taktiksel olarak dikkate değer şeyler var ve kalbimin bir parçası Türkiye'de kaldı," şeklinde konuştu.

En Mutlu Günüm"

Farioli, "Bu, Amsterdam'daki en mutlu günün mü?" sorusuna, "Evet. En mutlu günüm," yanıtını verdi.

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