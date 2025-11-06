Ajax, John Heitinga'yı Galatasaray 3-0 Mağlubiyeti Sonrası Görevden Aldı

Ajax, John Heitinga'yı Görevden Aldı

Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası yönetim değişikliğine gidildi

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında evinde aldığı 3-0 mağlubiyetin ardından teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, John Heitinga ile birlikte yardımcı antrenör Marcel Keizer'in de sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca takımın başına Fred Grim'in getirildiği duyuruldu.

Kulübün ilerleyen saatlerde konuya ilişkin ek açıklamalar yapması bekleniyor.

HOLLANDA EKİBİ AJAX, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'A 3-0 MAĞLUP OLDUKLARI MAÇIN ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖR JOHN HEİTİNGA'NIN GÖREVİNE SON VERDİ.