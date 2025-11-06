Ajax, John Heitinga'yı Galatasaray 3-0 Mağlubiyeti Sonrası Görevden Aldı

Ajax, Galatasaray'a 3-0 yenildikten sonra John Heitinga ve yardımcı antrenör Marcel Keizer'in sözleşmelerini feshetti; Fred Grim göreve getirildi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 20:04
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 20:04
Ajax, John Heitinga'yı Galatasaray 3-0 Mağlubiyeti Sonrası Görevden Aldı

Ajax, John Heitinga'yı Görevden Aldı

Galatasaray karşısında alınan 3-0'lık yenilgi sonrası yönetim değişikliğine gidildi

Hollanda ekibi Ajax, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında evinde aldığı 3-0 mağlubiyetin ardından teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, John Heitinga ile birlikte yardımcı antrenör Marcel Keizer'in de sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca takımın başına Fred Grim'in getirildiği duyuruldu.

Kulübün ilerleyen saatlerde konuya ilişkin ek açıklamalar yapması bekleniyor.

HOLLANDA EKİBİ AJAX, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'A 3-0 MAĞLUP OLDUKLARI MAÇIN ARDINDAN...

HOLLANDA EKİBİ AJAX, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'A 3-0 MAĞLUP OLDUKLARI MAÇIN ARDINDAN TEKNİK DİREKTÖR JOHN HEİTİNGA'NIN GÖREVİNE SON VERDİ.

HOLLANDA EKİBİ AJAX, UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GALATASARAY'A 3-0 MAĞLUP OLDUKLARI MAÇIN ARDINDAN...

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ajax, John Heitinga'yı Galatasaray 3-0 Mağlubiyeti Sonrası Görevden Aldı
2
Milli Sporculardan 19 Madalya: Avrupa Biathle-Triathle Lazer Run’da Büyük Başarı
3
Sivasspor Başkanı Gökhan Karagöl İstifa Etti
4
Aliağa FK'nın Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur Rakibi: Özbelsan Sivasspor
5
Terme'de Futbol Turnuvası: 8 Takım 4 Tekerlekli Sandalye Bağışladı
6
Giresun'da genç futbolcu Samet Şahin uğurlandı
7
Denizli'de Spor Kompleksi Odaları Boşaltıldı: Antrenörler ve Sporcular Tepkili

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu