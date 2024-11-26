Akkuş Belediyespor, Arkas Spor'a Karşı Galibiyet Hedefliyor

Akkuş Belediyespor, Arkas Spor Maçına Hazır

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin temsilcisi Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yarın gerçekleştireceği Arkas Spor maçı öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Akkuş Spor Salonu'ndaki çalışmalarını başarıyla bitiren takım, galibiyet hedefini belirledi.

Başantrenör Serdar Uslu Açıklamalarda Bulundu

Başantrenör Serdar Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta Fenerbahçe Medicana karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin takıma moral kattığını ifade etti. Uslu, üst üste gelen mağlubiyetlerin moralleri bozduğunu ancak Fenerbahçe galibiyetinin camiaya büyük bir sevinç getirdiğini belirtti.

Uslu, takımın son transferi olan Brezilyalı smaçör Leonardo Nascimento ile daha da güçlendiklerini vurguladı. Arkas Spor karşısında zafer elde ederek ligde bir galibiyet serisi yakalamayı hedefliyorlar.

Takımda Moraller Yüksek

Uslu, rakiplerinin karşısına moral bulmuş ve toparlanmış bir takım olarak çıkacaklarını belirtirken, tüm sporcularının galibiyet isteği üzerinde durdu. Akkuş Belediyespor, ligin 10. haftasında yarın saat 19.00'da Arkas Spor'a konuk olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.