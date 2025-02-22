Akkuş Belediyespor-Arkas Spor Maçı 11 Mart'a Ertelendi

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 23. haftasında, bugün oynanması planlanan Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor ve Arkas Spor karşılaşması, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Mart tarihine ertelendi.

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Kulübü Başkanı Ercan Çayıroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge genelinde etkisini sürdüren kar yağışının birçok uçak seferini iptal ettiğini belirtti. Ayrıca, Akkuş ilçesinde kar kalınlığının yaklaşık bir metreye ulaştığını vurguladı.

Çayıroğlu, ilgili kurumların kararları doğrultusunda Ünye-Akkuş-Niksar yolunun belirli saatlerde ulaşıma kapatıldığını ifade etti. Bu koşullar altında, her iki takım için de uygun olan 11 Mart tarihinin maç için belirlendiğini kaydetti.