Akkuş Belediyespor, Burak Olçay ile Yeni Döneme Başlıyor

Akkuş Belediyespor'da Yeni Başantrenör: Burak Olçay

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi takımlarından Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, başantrenörlük görevine Burak Olçay'ı atadı. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, takımın önceki başantrenörü Serdar Uslu ile yollar ayrıldı.

Açıklamada, Burak Olçay'ın göreve getirilmesi ile birlikte, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'un kadrosunu güçlendirmek adına yeni çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bu bağlamda, transfer döneminde önemli isimlerin kadroya dahil olduğu aktarıldı.

Kulüp, transfer çalışmaları çerçevesinde Brezilyalı smaçör Antony Gabriel Gonçalves, Rus pasör çaprazı Aleksandr Safonov ve libero Muhammed Aray ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Akkuş Belediyespor, Burak Olçay yönetiminde yeni sezona hazırlıklarını sürdürerek, hedeflerini gerçekleştirmek için iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.