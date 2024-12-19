Akkuş Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, İkinci Yarısında Play-Off Hedefli

Akkuş Belediyespor, İkinci Yarısına Umutla Başlıyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin önde gelen ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, yaklaşan sezonun ikinci yarısında yeni transferlerin katkısıyla play-off hedefliyor.

İlk Yarıda Beklentilerin Altında Kaldılar

Takımın başantrenörü Serdar Uslu, ligin ilk yarısını istedikleri gibi geçiremediklerini belirterek, hedeflerinin uzağında kaldıklarını ifade etti. Takımın, ilk yarıyı sadece 3 galibiyet ile tamamlayarak 6 puan topladığını aktaran Uslu, ligde 13. sırada yer aldıklarını dile getirdi.

Transfer Çalışmaları Başladı

Uslu, ligin ikinci yarısında daha iyi bir takım olmak için transfer gerçekleştireceklerini vurgulayarak, yönetimin bu konuda çalışmalara hız verdiğini söyledi. Daha güçlü bir kadro ile ligin geri kalanına hazırlanmalarına işaret eden Uslu, "Hedefimiz bir an önce düşme hattından uzaklaşıp play-off içerisinde yer almak." dedi.

Taraftarlara Güven Çağrısı

Taraftarların takıma güvenmelerini isteyen Uslu, "Hedeflerimize ulaşabilecek kadro ile ligin ikinci yarısına başlayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.