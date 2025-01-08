Akkuş Belediyespor, Galatasaray'a Karşı Galibiyet Hedefliyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, 11 Ocak'ta sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile yapacağı maçta galibiyet hedefliyor. Takımın başantrenörü Serdar Uslu, ligin 16. haftasında zorlu rakip Galatasaray'ı ağırlayacaklarını belirterek, bu maç için antrenmanlara başladıklarını ifade etti.

Uslu, sezonun ikinci yarısında çıktıkları 2 maçta bekledikleri başarıyı elde edemediklerinden dolayı, Galatasaray HDI Sigorta maçının kendileri için büyük önem taşıdığını dile getirdi. Uslu, “Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağız. Hem ligde nefes almak hem de taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Uslu, Galatasaray'ın güçünün bilincinde olduklarını ancak saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanarak bu maçı kazanmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, tüm taraftarları maça davet etti. Uslu, takımda iki oyuncunun sakatlığının sürdüğünü de hatırlatarak, bu durumun hazırlıklarını etkilediğini belirtti.