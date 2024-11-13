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Akkuş Belediyespor, Halkbank ile Zorlu Mücadeleye Hazırlanıyor

Akkuş Belediyespor, Halkbank ile oynayacağı maç için günde çift antrenman yaparak galibiyet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 16:10
Akkuş Belediyespor, Halkbank ile Zorlu Mücadeleye Hazırlanıyor

Akkuş Belediyespor, Halkbank Karşısında Galibiyeti Hedefliyor

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, bu hafta sonu Halkbank ile yapacağı maçın hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Takım, Akkuş Spor Salonu'nda gün boyunca çift antrenman yaparak formda kalmayı hedefliyor.

Başantrenör Serdar Uslu'dan Açıklamalar

Akkuş Belediyespor'un başantrenörü Serdar Uslu, AA muhabirine verdiği demeçte, ligi hayal ettikleri gibi devam ettiremediklerini ifade etti. Uslu, "Lig içerisinde beklenen performansı gösteremememiz bizi hedeflerden uzaklaştırdı. İlk amacımız takımı ligde tutmak, ikincisi ise play-off'a ulaşmak," dedi.

Uslu, ligin 8. haftasında karşılaşacakları Halkbank'ın güçlü bir rakip olduğunu vurguladı. "Rakibimiz, ligin son şampiyonu olan kaliteli bir ekip. Ancak biz de elimizden gelenin en iyisini yaparak bu maçı kazanmayı istiyoruz," diyerek galibiyet isteğini belirtti.

Akkuş Belediyespor'un Hedefleri

Uslu, Türk erkek voleybolunu temsil etme sorumluluğunun bilincinde olduklarını dile getirerek, Akkuş Belediyespor'un en kısa sürede toparlanmasını ve hedeflerine emin adımlarla ilerlemesini sağlamak için çalışacaklarını kaydetti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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