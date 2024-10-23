Akkuş Belediyespor İlk Galibiyetini Arıyor

Akkuş Belediyespor, İlk Galibiyet İçin Hazır

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Akkuş Belediyespor, başantrenör Furkan Gür önderliğinde, hafta sonu On Hotels Alanya Belediyespor ile oynayacakları maçta galip gelmeyi hedefliyor.

Hazırlıklar Tamam

Furkan Gür, yaptığı açıklamada, On Hotels Alanya Belediyespor ile yapacakları maç için hazırlıklarının Akkuş Spor Salonu'nda devam ettiğini belirtti.

Performans Gelişiyor

Gür, takım oyuncularının performanslarının önemli ölçüde arttığını vurgulayarak, "Son haftalarda gösterdiğimiz oyunu daha da geliştirdik. Geçtiğimiz Galatasaray karşısında çok iyi bir reaksiyon gösterdik." dedi.

Galibiyet İçin Hedef Belli

Furkan Gür, ligi henüz galibiyetsiz tamamladıklarını hatırlatarak, "Evimizde oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimizin tecrübeli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu biliyoruz, bu kolay olmayacak." şeklinde konuştu.

Taraftar Desteği Önemli

Bu zorlu mücadelede taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Gür, Akkuş halkını maça davet etti.