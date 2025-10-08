Akkuş Belediyespor Kupa Voley'de 20 Ekim'de Spor Toto'ya Hazır

Akkuş Belediyespor, 20 Ekim'de Spor Toto ile başlayacağı AXA Sigorta Kupa Voley'e tam kadro hazırlanıyor; hedef grup maçlarından en iyi sonucu almak ve ligde play-off.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 12:49
Hazırlıklar ve kadro durumu

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk maçını 20 Ekim'de Spor Toto ile oynayacak ve hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Takımın başantrenörü Kerem Eryılmaz, AA muhabirine hazırlıkların yolunda olduğunu, tam kadro hem yeni sezona hem de Kupa Voley'e hazırlandıklarını söyledi. Yüklenme çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı antrenmanlara geçtiklerini belirtti.

Eryılmaz, oyuncu sağlık durumuyla ilgili olarak şunları kaydetti: "Zaman zaman oluşan sakat oyuncularımızla sağlık ekiplerimiz anında ilgileniyor. Şu anda antrenman yapmasına engel hiçbir oyuncumuz yok."

Maç takvimi ve hedefler

Eryılmaz, Kupa Voley'de grup maçlarının 20 Ekim'de başlayacağını hatırlatarak, ilk müsabakalarının deplasmanda Spor Toto ile olacağını ifade etti.

Hedefleri hakkında konuşan Eryılmaz, "Kupa Voley'de öncelikli hedefimiz Spor Toto ve Gebze Belediyesi ile oynayacağımız maçlardan en iyi sonucu elde edebilmek." dedi ve kupada şanslarını sonuna kadar zorlayacaklarını vurguladı.

Başantrenör ayrıca lig takvimine ilişkin değerlendirmesinde, "Ligde ilk hafta Spor Toto ile oynayacağımız müsabaka, rakibimizin Balkan Kupası'ndaki maçından dolayı ertelendi. Bu nedenle ikinci hafta maçıyla lige başlamış olacağız. Bu durum, aslında sıkışık dönemde bizim için bir avantaj olabilir. Çünkü dinlenme süremiz biraz daha fazla olacak." ifadelerini kullandı.

Son olarak Eryılmaz, ligdeki hedeflerini netleştirerek, play-off'a kalmak istediklerini kaydetti.

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de ilk maçını Spor Toto ile oynayacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

2026 Bedelli Askerlik Ücreti Şoku: 300 Bin TL Sınırı Aşıldı, Yeni Rakam 319.186 TL

2025 Borç Kapatma Kredisi TBMM'den Geçti: Borçlar 60 Ayda Yapılandırılacak