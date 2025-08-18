DOLAR
Aksaray'ta Yamaç Paraşütü Dünya Kupası 2025 — İkinci Günün Heyecanı

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye etabı Aksaray'da sürüyor; 35 ülkeden 150 sporcu Hasan Dağı'nda düzenlenen 92 km parkurda yarıştı.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 20:10
Hasan Dağı'nda rekabet devam ediyor

Türkiye'nin Aksaray kentinde gerçekleştirilen 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupasının Türkiye ayağı, ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. Organizasyonda rüzgâr ve strateji kadar pilotların kondisyonu da belirleyici rol oynadı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonunca organize edilen şampiyona, 35 ülkeden gelen 150 sporcunun katılımıyla Hasan Dağı'nda yapılıyor. Uluslararası pilotlar arasındaki çekişme, kupaya ayrı bir prestij katıyor.

Şampiyonanın ikinci gününde sporcular, 92 kilometrelik parkuru tamamlayarak inişlerini gerçekleştirdi. Yarışmacılar, günün sonunda hedef noktasına iniş için Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde belirlenen alana yöneldi.

Organizatörler ve sporcular, hava koşullarını yakından takip ederek güvenli ve rekabetçi bir müsabaka ortamı sağlamaya devam ediyor.

