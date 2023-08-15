Al Hilal, Neymar için PSG ile anlaştı

Al Hilal, Neymar için PSG ile 60 milyon euro karşılığında anlaşma sağladı.

L'Equipe'e göre; Fransız deviyle her konuda anlaşan Jorge Jesus'un takımı Al Hilal, Neymar'ı da ikna etti. Suudi ekibi, Brezilyalı yıldızla yıllığı 80 milyon eurodan 2 yıllık anlaşma sağladı. Transferin, son pürüzlerin giderilmesinin ardından resmen duyurulacağı aktarıldı. Al Hilal'in bu transfer için kasasından toplam 220 milyon euro çıkacak.

240 MİLYON EURO MAAŞ

Foot Mercato'nun haberine göre, Al-Hilal'in Neymar'ı ikna ettiği sözleşmenin detayları ortaya çıktı. 2 yıl için toplam 240 milyon euro maaş kazanacak futbolcunun, Suudi Arabistan'ı tanıtan paylaşımlarında 500 bin euro daha ödeme alacak olması ise dikkat çekti.

İşte madde madde Neymar'a teklif edilen sözleşme;