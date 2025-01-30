Al-Ittifak'ta Steven Gerrard Dönemi Sona Erdi

Al-Ittifak'ta Gerrard ile Ayrılık Rüzgarları
Suudi Arabistan 1. Futbol Ligi'nin dikkat çeken ekiplerinden Al-Ittifak, İngiliz teknik direktör Steven Gerrard ile yollarını ayırdığını resmi olarak duyurdu. Kulübün yaptığı açıklamada, tarafların karşılıklı anlaşarak bu kararı aldıkları belirtildi.
Gerrard'ın Al-Ittifak Macerası
44 yaşındaki Gerrard, 3 Temmuz 2023 tarihinde Al-Ittifak'ta göreve başlamış ve yaklaşık 19 ay boyunca takımın başında bulunmuştur. Ancak bu süre zarfında kulüp, ligde yalnızca 17 maçta 19 puan toplayıp, düşme hattının sadece 5 puan üstünde 12. sırada yer almış durumda.
Bu ayrılığın ardından Al-Ittifak'ın nasıl bir yol haritası çizeceği merakla bekleniyor.