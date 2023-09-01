Al-Ittihad'ın Mohamed Salah İsrarı Sürüyor

Suudi Arabistan ekibi, Liverpool'a 175 milyon euroluk teklif sunmanın hazırlığında. İngiliz basınında yer alan habere göre; Al-Ittihad, reddedilen 120 milyon euroluk teklifinin ardından Liverpool'un kapısını yeni bir rakamla çalacak. Yeni teklifin 175 milyon euro olması bekleniyor.

Kloop, Salah'ı Bırakmak İstemiyor

Liverpool'un teknik direktörü Kloop, Salah'ın kesinlikle takımda kalmasını istiyor. Yönetime bu doğrultuda rapor sunan Alman hoca, Mısırlı yıldızı Al-Ittihad'a kaptırmamak için her şeyi yapıyor.

264 Gol Attım

Mohamed Salah kariyerinde 559 maça çıktı. Mısırlı futbolcu bu karşılaşmalarda, 264 gol ve 134 asistlik performans gösterdi.