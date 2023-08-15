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Al Nassr, Anderson Talisca'yı Barcelona'ya Önerdi

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Al Nassr, Anderson Talisca'yı Barcelona'ya Önerdi
Kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği iddia edildi. Arabistan ekibinin Talisca'yı yollama kararı aldığı ve oyuncuyu İspanyol devi Barcelona'ya önerdiği yazıldı. İspanyol devinin bu teklife henüz olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği ve kısa süre için karar verileceği aktarıldı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu için daha önce Beşiktaş'ın da teklif yaptığı belirtiliyor. Talisca, Al-Nassr ile 66 maçta 44 gol atıp 8 de asist kaydetti.

Kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği iddia edildi.

Sport'ta yer alan habere göre, Arabistan ekibinin Talisca'yı yollama kararı aldığı ve oyuncuyu İspanyol devi Barcelona'ya önerdiği yazıldı.

BARÇA CEVAP VERMEDİ

Ekonomik yönden sıkıntılar yaşayan İspanyol devinin bu teklife henüz olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği ve kısa süre için karar verileceği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

29 yaşındaki yıldız oyuncu için daha önce Beşiktaş'ın da teklif yaptığı belirtiliyordu. Talisca, Al-Nassr ile 66 maçta 44 gol atıp 8 de asist kaydetti.

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