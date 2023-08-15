Al Nassr, Anderson Talisca'yı Barcelona'ya Önerdi

Kadrosunda dünya yıldızlarını bulunduran Al Nassr'ın, elinden çıkarmak istediği Anderson Talisca'yı Barcelona'ya önerdiği iddia edildi. Arabistan ekibinin Talisca'yı yollama kararı aldığı ve oyuncuyu İspanyol devi Barcelona'ya önerdiği yazıldı. İspanyol devinin bu teklife henüz olumlu-olumsuz bir yanıt vermediği ve kısa süre için karar verileceği aktarıldı. 29 yaşındaki yıldız oyuncu için daha önce Beşiktaş'ın da teklif yaptığı belirtiliyor. Talisca, Al-Nassr ile 66 maçta 44 gol atıp 8 de asist kaydetti.