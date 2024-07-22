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Aladağlar Sky Trail 2024: Niğde'nin Zirvelerine Koşu

10 Ağustos'ta Niğde'de düzenlenecek Aladağlar Sky Trail yarışı, yüksek dağ koşusuna ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:45
Aladağlar Sky Trail 2024: Niğde'nin Zirvelerine Koşu

Aladağlar Sky Trail 2024 Yarızi Hazırlıkları Başladı

10 Ağustos 2024 tarihinde Niğde'de gerçekleştirilecek olan Aladağlar Sky Trail yarışı, Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle, ORDOS ve DAZSPOR'un organizasyonu altında düzenleniyor.

Tanıtım Toplantısı Yapıldı

Etkinliğin tanıtım toplantısı Niğde Valiliği'nin toplantı salonunda gerçekleştirildi. Niğde Valisi Cahit Çelik, burada yaptığı konuşmada, “10 Ağustos'ta yüksek dağ koşusunu gerçekleştireceğiz. Amacımız Niğde'nin markası olan Aladağları daha geniş kitlelere tanıtmak,” dedi.

Parkurun Zorluğu ve Katılım Şartları

Çelik, Aladağlar'ın Türkiye’nin en zorlu parkurlarından biri olduğunu vurgulayarak, “Her seviyeden sporcuya hitap eden zirveler mevcut. Etkinliğimizin kazasız geçmesini temenni ediyorum. Kendi adıma 33 kilometrelik parkurun kaydını yaptım,” şeklinde konuştu. Ayrıca, etkinliğin hemen ardından halka açık bir koşu gerçekleştireceklerini belirtti. Bu halk koşusunun Demirkazık kamp merkezinden başlayıp, Sokullupınar kamp alanında sona ereceğini açıkladı.

Niğde'nin Markalaşma Süreci

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir ise, “Niğde, marka şehir olma yolunda ilerliyor. Aladağlar, bizim için bir hazine. Bu tür organizasyonlar şehrimizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

Yarıştaki Detaylar

Uluslararası düzeyde bir yarış olacak Aladağlar Sky Trail, Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden başlayarak 04.00'te başlayacak. Katılımcılar, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda yarışacak. Bu etkinliğe katılım, zorlu arazi koşulları ve güvenlik nedeniyle 300 koşucuyla sınırlandırılmıştır.

Unutulmaz Bir Anma

Etkinlik, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden DAZSPOR’un kurucusu Victoria Vera Blyth, Gülay Ünal Cihan, Onur Çam ve İsmet İnan anısına düzenlenmektedir. Şu ana kadar çoğu yabancı olmak üzere yaklaşık 180 sporcu kayıt yaptırmıştır.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı 10 Ağustos'ta Niğde'de gerçekleştirilecek. Niğde Valiliği, Niğde...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı 10 Ağustos'ta Niğde'de gerçekleştirilecek. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı, Valililik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı 10 Ağustos'ta Niğde'de gerçekleştirilecek. Niğde Valiliği, Niğde...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı 10 Ağustos'ta Niğde'de gerçekleştirilecek. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı, Valililik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı 10 Ağustos'ta Niğde'de gerçekleştirilecek. Niğde Valiliği, Niğde...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı 10 Ağustos'ta Niğde'de gerçekleştirilecek. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla düzenlenecek etkinliğin tanıtım toplantısı, Valililik Toplantı Salonu'nda yapıldı.

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