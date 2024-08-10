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Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Başarıyla Tamamlandı

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de 6 ülkeden 156 sporcu katılımıyla yapıldı.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 23:36
Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Başarıyla Tamamlandı

Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Niğde'de Yapıldı

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı, Niğde'nin doğal güzellikleri arasında gerçekleştirildi. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle, ORDOS ve DAZSPOR'un organizasyonunda düzenlenen bu etkinlik, 6 farklı ülkeden toplam 156 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Yarış Başlangıcı ve Parkurlar

Yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah saatlerinde start aldı. Katılımcılar, 29 kilometre uzunluğundaki Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda mücadele ettiler.

Dereceler ve Kazananlar

Karasay parkurunda erkeklerde Doğukan Azizler, 4 saat 22 dakika 58 saniyelik dereceyle birinciliği elde ederken, kadınlarda Eugenie Rooke 4 saat 57 dakika 49 saniyelik dereceyle ön plana çıktı. Alaca parkurunda ise erkeklerde Kemal Kukul, 9 saat 40 dakika 00 saniyelik sürede birinci olurken, kadınlarda Fatma Taş 10 saat 52 dakika 02 saniyelik dereceyle zafere ulaştı.

Öne Çıkan İsimler

Niğde Valisi Cahit Çelik de bu etkileyici yarışı değerlendirerek, sporcuların ve organizasyonun gösterdiği başarıya vurgu yaptı.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler...

Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı. Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı. Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.

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