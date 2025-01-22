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Alagöz Holding Iğdır FK Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Adanaspor maçı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 20:02
Alagöz Holding Iğdır FK Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK Adanaspor Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 25 Ocak Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçı için antrenmanlarına devam ediyor.

İdman Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Alagöz Holding Iğdır FK, Teknik Direktör Osman Özköylü yönetiminde Ankara İncek Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde idman gerçekleştirdi. İdman programında ısınma hareketlerinin ardından 5-2 ve dar alanda çift kale maç yapıldığı öğrenildi.

Gelecek Antrenman

Iğdır temsilcisi, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. Takımın Adanaspor karşısında göstereceği performans merakla bekleniyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde devam etti.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor...

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde devam etti.

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