Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı
Trendyol 1. Lig 9. hafta öncesi tesislerde yoğun çalışma
Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi Alagöz Holding Iğdır FK, iç saha maçında karşılaşacağı İstanbulspor için hazırlıklara başladı.
Takım, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde antrenmana çıktı. Oyuncuların ısınma ve topla çeşitli çalışmaları yaptığı antrenmanda maç hazırlıklarına ağırlık verildi.
Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek ve hazırlık sürecinde taktik çalışmalara da yer verileceği bildirildi.
