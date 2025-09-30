Alagöz Holding Iğdır FK, İstanbulspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig 9. hafta maçında İstanbulspor öncesi İbrahim Üzülmez yönetiminde tesislerinde antrenmana başladı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynanacak karşılaşma öncesi Alagöz Holding Iğdır FK, iç saha maçında karşılaşacağı İstanbulspor için hazırlıklara başladı.

Takım, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde antrenmana çıktı. Oyuncuların ısınma ve topla çeşitli çalışmaları yaptığı antrenmanda maç hazırlıklarına ağırlık verildi.

Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek ve hazırlık sürecinde taktik çalışmalara da yer verileceği bildirildi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

