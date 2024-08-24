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Alagöz Holding Iğdır FK ve Gençlerbirliği Maçının Ardından Yalçın Koşukavak ve Recep Karatepe Değerlendirmeleri

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe, 0-0 berabere kalan maç sonrası görüşlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 21:29
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 21:29
Alagöz Holding Iğdır FK ve Gençlerbirliği Maçının Ardından Yalçın Koşukavak ve Recep Karatepe Değerlendirmeleri

Maçın Ardından Teknik Direktörlerden Açıklamalar

Trendyol 1. Lig'in üçüncü haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonrasında iki takımın teknik direktörü, maçla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın Koşukavak'ın Açıklamaları

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, karşılaştıkları güçlü savunmalara dikkat çekerek, "Böyle maçlarla, böyle savunmalarla karşılaşacağız. Bu savunmaları yenmenin yollarını bulmak zorundayız. Çok çalışarak bu problemleri çözmeliyiz." dedi.

Koşukavak, sıcak hava koşullarının etkisine de vurgu yaparak, maçların daha geç saatlerde oynanması gerektiğini dile getirdi. Rakiplerinin kalabalık savunma oynadığını belirten Koşukavak, "Rakibimiz son iki maçta kazanamamıştı ve iddialı bir kadro oluşturdular. Savunmalarını aşmakta zorlandık ama bazı pozisyonlar yakaladık." şeklinde konuştu.

Recep Karatepe'nin Değerlendirmeleri

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Recep Karatepe ise, hava sıcaklığının oyunu olumsuz etkilediğini ifade etti. Iğdır'ın tesislerini överek, "Bu tesis gerçekten çok güzel, zemin de oldukça iyi. Iğdır takımını kutlamak lazım." dedi.

Karatepe, takımlarının mücadeleci yapısını vurgulayarak, "Oyunun hakkının beraberlik olduğunu söyleyebiliriz. İki tarafın da pozisyon bulduğu bir maçtı." diye ekledi. Ayrıca, aynı standartta oyun oynamaya devam edeceklerini ve izleyicilere zevk veren bir oyun sergileyeceklerini belirtti.

Karatepe, oyuncularını maçın ilerleyişini özenle yürüten bir ekip kurmaya teşvik ettiklerini ve ilerleyen haftalarda daha iyi bir Gençlerbirliği izleneceğini de sözlerine ekledi.

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