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Alanya Belediyespor Fenerbahçe'yi 3-0 Yenerek Şampiyonluk İçin İlerliyor

Alanya Belediyespor, Efeler Ligi'nde Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 16:12
Alanya Belediyespor Fenerbahçe'yi 3-0 Yenerek Şampiyonluk İçin İlerliyor

ON Hotels Alanya Belediyespor, Fenerbahçe Medicana'yı Mağlup Etti

SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında, ON Hotels Alanya Belediyespor, ligdeki güçlü rakibi Fenerbahçe Medicana karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 3-0

Önemli Bir Galibiyet

Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen maç, takımın moral bulmasına ve puan sıralamasında ilerlemesine katkı sağladı. Taraftarlarının da desteklediği genç ve dinamik kadrosu ile Alanya Belediyespor, bu galibiyetle birlikte ligin üst sıralarına tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

Sezon Hedefleri

Alanya Belediyespor, mücadeleci yapısıyla bu sezon şampiyonluk için iddialı adımlar atmayı hedefliyor. Fenerbahçe Medicana karşısındaki bu zafer, kadronun ne denli güçlü potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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