Alanya Belediyespor Fenerbahçe'yi 3-0 Yenerek Şampiyonluk İçin İlerliyor

Önemli Bir Galibiyet

Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen maç, takımın moral bulmasına ve puan sıralamasında ilerlemesine katkı sağladı. Taraftarlarının da desteklediği genç ve dinamik kadrosu ile Alanya Belediyespor, bu galibiyetle birlikte ligin üst sıralarına tırmanmanın hesaplarını yapıyor.

Sezon Hedefleri

Alanya Belediyespor, mücadeleci yapısıyla bu sezon şampiyonluk için iddialı adımlar atmayı hedefliyor. Fenerbahçe Medicana karşısındaki bu zafer, kadronun ne denli güçlü potansiyele sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.