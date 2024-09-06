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Alanya Belediyespor'un Avrupa Hedefi

Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bu sezon play-off hedefiyle kadrosunu güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 11:05
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 11:16
Alanya Belediyespor'un Avrupa Hedefi

Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Avrupa Hedefinde

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor, kadrosunu güçlendirerek Avrupa hedefini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

Başantrenör Serkan Oğuz: "Hedefimiz Play-Off ve Avrupa"

Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, yaptığı açıklamada, geçen sezonki deneyimlerin kendilerini ileri taşıdığını ve bu yıl da aynı hedeflerle mücadele edeceklerini belirtti.

"Geçen yıl ilk kez mücadele ettiğimiz Efeler Ligi'nde oldukça başarılı bir sezon geçirdik. İlk hedefimiz play-off’a kalmaktı. Elde edemediğimiz Avrupa şansı, küçük şanssızlıklarla elden gitti," diyen Oğuz, özellikle takımın önemli bir oyuncusu Saadat'ın trafik kazasının, çıkacakları play-off mücadelesinde büyük bir kayıp olduğunu ifade etti.

Güçlü Bir Kadro Oluşturuldu

Bu sezon için kadrolarını güçlendirdiklerini belirten Oğuz, "Takımımızda 6 oyuncuyla tekrar anlaştık, bunun yanı sıra çeşitli kulüplerden yeni transferler yaptık. Bu sezon da aynı başarıyı elde edeceğimize inanıyorum," dedi.

Taraftar Desteği Önemli

Takımın başarısı için taraftar desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Oğuz, "Geçen sezon taraftarlarımızın desteğini çok hissettik; bu yıl bu desteğin daha da artmasını bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Voleybolu Sevdirmek Amaçlıyorlar

Oğuz ayrıca, voleybolu sevdirmek adına kadroda en az 2-3 Alanyalı sporcu bulundurmayı hedeflediklerini ekledi. Bu hedef, sürdürülebilir bir voleybol kültürü oluşturmayı amaçlıyor.

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan...

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, AA muhabirine, play-off ve Avrupa hedefi için kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan...

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, AA muhabirine, play-off ve Avrupa hedefi için kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan...

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, AA muhabirine, play-off ve Avrupa hedefi için kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan...

Voleybol Efeler Ligi'nde ikinci sezonuna hazırlanan Alanya Belediyespor'un başantrenörü Serkan Oğuz, AA muhabirine, play-off ve Avrupa hedefi için kadrolarını güçlendirdiklerini söyledi.

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