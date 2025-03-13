Alanya'da KFC Kadınlar 1. Lig Final Etabı Heyecanla Başladı

KFC Kadınlar 1. Lig final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde başladı. İlk gün maçları geride kaldı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:17
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 21:17
Alanya'da KFC Kadınlar 1. Lig Final Etabı Heyecanla Başladı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) tarafından düzenlenen KFC Kadınlar 1. Lig final etabı, Antalya'nın Alanya ilçesinde büyük bir heyecanla başladı. Organizasyon, Alanya Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilmektedir.

Final etabının açılış gününde birbirinden çekişmeli iki karşılaşma oynandı. İlk maçta Papara Göztepe, Info Yatırım Karşıyaka'yı 3-1 mağlup ederken, İBB Spor da İlbank'ı 3-0'lık skorla geçmeyi başardı.

Final niteliğindeki bu organizasyon, 15 Mart Cumartesi günü sona erecek. İkinci gün karşılaşmaları ise yarın saat 15.00'te Info Yatırım Karşıyaka-İBB Spor ve saat 17.30'da İlbank-Papara Göztepe takımları arasında gerçekleşecek.

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