Alanyaspor 0-0 Rizespor: Joao Pereira'dan Savunma Değerlendirmesi

Corendon Alanyaspor 0-0 Çaykur Rizespor: Pereira'dan Savunma Vurgusu

Trendyol Süper Lig'de ilk resmi maç sonrası değerlendirme

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı karşılaşmadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Maçın ardından takımın teknik direktörü Joao Pereira basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Pereira, özellikle maçın ikinci yarısında takımı savunma anlamında başarılı bulduğunu belirterek, 'İşin iyi tarafından bakarsanız gol yemedik. Özellikle ikinci yarıda defansif anlamda iyi olduğumuzu söyleyebilirim.' dedi.

İlk yarıya ilişkin olarak Pereira, takımının istediği performansı sergileyemediğini ve rakibin baskısının kendilerini şaşırttığını ifade etti: 'İlk yarıda Rize'nin bulduğu 2 gol pozisyonu var. Bu pozisyonlarda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim.'

Pereira, ikinci yarıda oyunun kontrolünü eline aldıklarını ve daha iyi bir performans gösterdiklerini vurguladı. Ligin ilk haftasında ertelenen Fenerbahçe maçı nedeniyle bunun ilk resmi maçları olduğunu hatırlatan Pereira, 'İlk maçlar hep farklı olur' yorumunu yaptı.

Kontrol kendilerindeyken beklediklerini tam anlamıyla gerçekleştiremediklerini söyleyen Pereira, takımın çalışarak gelişmeye devam edeceğini belirtti ve geleceğe yönelik odaklarını aktarırken, 'Önümüzdeki pazartesi bir maçımız daha var. O maça iyi çalışıp, o maçta hedefimize ulaşmak istiyoruz.' dedi.