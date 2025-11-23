Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 13. Hafta

Trendyol Süper Lig 13. haftasında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu; Gueye'nin 48. ve 52. dakikalardaki golleri belirleyici oldu.

Yayın Tarihi: 23.11.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 23.11.2025 21:45
Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 13. Hafta

Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın kaderini, Kasımpaşa’dan Gueye’nin peş peşe golleri belirledi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ kanattan Winck’in ön direğe ortasında Gueye topu ağlara yolladı. 1-1

52. dakikada sağ kanattan Cafu’nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Gueye’nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2

62. dakika Hagi’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Lima’nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

90+1. dakikada Diabete’nin sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Fall’ın sert şutunda top üstten dışarı gitti.

Stat ve hakemler

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Alp

Kadrolar

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Güven Yalçın dk. 87), Ümit Akdağ, Hadergjonaj (İbrahim Kaya dk. 75) Makouta, Maestro (Janvier dk. 74), Ruan, Hwang (Ogundu dk. 87), Hagi, Meschack (Mounie dk. 75)

Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Efecan Karaca, Baran Boğultay, Fatih Aksoy

Teknik Direktör: Joao Pereira

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai (Diabate dk. 46), Emre Taşdemir (Frimpong dk. 20), Ben Ouanes (Kubilay Kanatsızbaş dk. 82), Baldursson, Cafu (Cem Üstündağ dk. 82), Fall, Gueye (Espinoza dk. 90+4)

Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Yasin Eratilla

Teknik Direktör: Şota Arvaladze

Goller ve kartlar

Goller: Hwang (dk. 45+2) (Alanyaspor), Gueye (dk. 48 ve 52) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Maestro (Alanyaspor), Cafu, Espinoza (Kasımpaşa)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA ALANYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KASIMPAŞA'YA 2-1 MAĞLUP...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA ALANYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KASIMPAŞA'YA 2-1 MAĞLUP OLDU.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 13. HAFTASINDA ALANYASPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KASIMPAŞA'YA 2-1 MAĞLUP...

İLGİLİ HABERLER

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 1 - Çaykur Rizespor 2
2
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: "Taraftarımız Olmadan Şampiyon Olamayız"
3
Marco Asensio Rize’de Coştu: 2 Gol, 1 Asistle Fenerbahçe’yi Taşıdı
4
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2 Yenerek Deplasmanda Yine Geri Döndü
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 5-2'lik Geri Dönüşle Yendi
6
Fenerbahçe 5-2 Çaykur Rizespor: Galibiyet Serisi 5 Maça Çıktı

Kral Kaybederse Final Tarihi Belli Oldu: 'Son 3 Bölüm' Açıklaması

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik