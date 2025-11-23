Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa — Trendyol Süper Lig 13. Hafta

Alanyaspor 1-2 Kasımpaşa
Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Maçın kaderini, Kasımpaşa’dan Gueye’nin peş peşe golleri belirledi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan Winck’in ön direğe ortasında Gueye topu ağlara yolladı. 1-1
52. dakikada sağ kanattan Cafu’nun kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Gueye’nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 1-2
62. dakika Hagi’nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Lima’nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.
90+1. dakikada Diabete’nin sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Fall’ın sert şutunda top üstten dışarı gitti.
Stat ve hakemler
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Yiğit Arslan, Murat Tuğberk Curbay, Ali Alp
Kadrolar
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti (Güven Yalçın dk. 87), Ümit Akdağ, Hadergjonaj (İbrahim Kaya dk. 75) Makouta, Maestro (Janvier dk. 74), Ruan, Hwang (Ogundu dk. 87), Hagi, Meschack (Mounie dk. 75)
Yedekler: Victor, Batuhan Yavuz, Efecan Karaca, Baran Boğultay, Fatih Aksoy
Teknik Direktör: Joao Pereira
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Opoku, Szalai (Diabate dk. 46), Emre Taşdemir (Frimpong dk. 20), Ben Ouanes (Kubilay Kanatsızbaş dk. 82), Baldursson, Cafu (Cem Üstündağ dk. 82), Fall, Gueye (Espinoza dk. 90+4)
Yedekler: Şant Kazancı, Atakan Müjde, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Yasin Eratilla
Teknik Direktör: Şota Arvaladze
Goller ve kartlar
Goller: Hwang (dk. 45+2) (Alanyaspor), Gueye (dk. 48 ve 52) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Maestro (Alanyaspor), Cafu, Espinoza (Kasımpaşa)
