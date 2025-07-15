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Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Corendon Alanyaspor, yeni sezon için Erzurum'daki kamp merkezinde çift antrenman yaparak hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.07.2025 19:37
Güncelleme Tarihi: 15.07.2025 19:37
Alanyaspor 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Alanyaspor, Yeni Sezon İçin Hız Kesmeden Çalışıyor

Trendyol Süper Lig'in güçlü temsilcisi Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Turuncu-yeşilli ekip, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Çift Antrenman ile Hazırlıklar Devam Ediyor

Bugün yapılan çift antrenmanla Alanyaspor, kondisyon ve teknik becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sabah gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular teknik direktör Joao Pereira yönetiminde pas ve hücum ağırlıklı çalışmalara katıldı.

Akşam saatlerinde ise ısınmanın ardından taktikte odaklanıldı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam etmeyi planlıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti. Turuncu-yeşilli ekip, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti....

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti. Turuncu-yeşilli ekip, Erzurum'daki Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

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