Alanyaspor 40 puan hedefliyor: Pereira'dan Kocaelispor maçı öncesi uyarı

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, geçen sezon ligde düşme hattında yaşadıkları stresi bu yıl tekrar etmek istemediklerini söyledi. Pereira, takımın hazırlıkları ve hedefleri hakkında gazetecilerle görüş alışverişinde bulundu.

Antrenmanlarını Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde sürdüren takımın idmanı öncesinde konuşan Pereira, Göztepe galibiyetinin motivasyonlarını artırdığını belirtti ve "Ligde kalabilmemiz için en kısa sürede en az 40 puan toplamamız gerekiyor" dedi.

Pereira, Göztepe maçının ardından bazı şeylerin iyiye gittiğini ancak asıl hedefin istikrar olduğunu vurguladı: "Asıl olan bir maç kazanıp moralimizin yüksek veya bir maç kaybedip moralimizin düşük olması değil. Henüz her şeyin başındayız. Önemli olan istikrarlı olmamız. Buna odaklanmamız gerekiyor. Bir maç kazandığımız zaman çok fazla yükselmememiz gerekiyor. Bir maç kaybettiğimiz zaman da tamamen düşmememiz gerekiyor ama maalesef bazen sonuca odaklanıyoruz. Bunun doğru olduğunu düşünmüyorum."

Kocaelispor değerlendirmesinde Pereira, rakibin iki haftadır galibiyetler aldığını ve motivasyonunun yüksek olduğunu belirterek, "Kocaelispor lige iyi başlayamamış bir takımdı ama iki haftadır galibiyet alıyor. Motivasyonları yüksek iyi bir takım. Eğer üç puan almak istiyorsak çok iyi odaklanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Prese dayalı bir rakibe karşı nasıl plan yapacakları sorusuna Pereira, "Bizim kendi oyun tarzımız var. Baskıdan nasıl çıkacağımıza nasıl kurtulacağımıza göre planlarımız var onları uygulayacağız." şeklinde yanıt verdi.

Fidan Aliti'nin cezalı olmasının yaratacağı etkiye ilişkin soru üzerine Pereira, "Bizim bütün oyuncularımıza güvenimiz tam. 27 oyuncumuz var. Herkese güvenmemiz gerekiyor. Eğer güvenmiyor olsaydık '27 değil 20 oyuncumuz var.' derdik ama bunu söylemiyoruz. 27 oyuncumuz var diyoruz. Evet Fidan Aliti bu hafta oynamayacak. 4 stoperimiz var Aliti'nin yerine onlardan biri oynayacak."

Rahat bir sezon geçirmek için iyi çalışıyoruz

Pereira, sezon sonunda ligde kalma mücadelesi vermemeyi hedeflediklerini vurguladı. Şu anda 13 puanımız var ifadesini kullanan teknik adam, en kısa sürede 40 puan hedefine ulaşmanın önemine dikkat çekti ve oyuncularının saha içindeki çalışmalarını övdü.

Antrenman öncesinde takım, Ianis Hagi'nin 26. yaş gününü saha içinde pasta keserek kutladı.

