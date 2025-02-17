Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Adana Demirspor ile yapacağı maça hazırlıklarını başlattı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:44
Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Alanyaspor, Adana Demirspor Maçına Hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Takım, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirerek maç için fit durumda kalmayı hedefliyor.

Antrenman Detayları

Turuncu-yeşilliler, teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde yapılan antrenmanda, Atakaş Hatayspor maçının ilk 11'inde forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ve koşu aktivitelerine katıldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile...

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü Adana Demirspor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

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